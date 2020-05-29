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    На будівництві доріг державного значення чиновники нажилися на 500 млн гривень, - СБУ

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    <span>Під час виконання дорожніх робіт комерсанти використали дешевші асфальтобетонні суміші неналежної якості&nbsp;</span> - На будівництві доріг державного значення чиновники нажилися на 500 млн гривень, - СБУ
    Під час виконання дорожніх робіт комерсанти використали дешевші асфальтобетонні суміші неналежної якості 
    Фото: пресцентр СБУ

    У межах розпочатого кримінального провадження, правоохоронці проводять обшуки у дев'яти регіонах в офісах дорожньо-будівельних компаній

    Служба безпеки України викрила зловживання на понад 500 млн гривень під час будівництва у 2018-2019 роках доріг загального користування державного значення. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    За версією слідства, для перемоги у публічних закупівлях менеджмент низки великих дорожньо-будівельних компаній використовував підроблені документи про нібито належну якість будматеріалів. Унаслідок чого під час виконання дорожніх робіт комерсанти використали дешевші асфальтобетонні суміші неналежної якості. Це суперечило умовам укладених підрядниками договорів з підрозділами Укравтодору.

    Наразі, у межах розпочатого кримінального провадження, правоохоронці проводять обшуки у дев'яти регіонах в офісах дорожньо-будівельних компаній.

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    На будівництві доріг державного значення чиновники нажилися на 500 млн гривень, - СБУ
    На будівництві доріг державного значення чиновники нажилися на 500 млн гривень, - СБУ
    На будівництві доріг державного значення чиновники нажилися на 500 млн гривень, - СБУ
    На будівництві доріг державного значення чиновники нажилися на 500 млн гривень, - СБУ
    Фото: пресцентр СБУ

    Тривають слідчі дії.

    Операція проводилась співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

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