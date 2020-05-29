На будівництві доріг державного значення чиновники нажилися на 500 млн гривень, - СБУ



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Під час виконання дорожніх робіт комерсанти використали дешевші асфальтобетонні суміші неналежної якості Фото: пресцентр СБУ

У межах розпочатого кримінального провадження, правоохоронці проводять обшуки у дев'яти регіонах в офісах дорожньо-будівельних компаній

Служба безпеки України викрила зловживання на понад 500 млн гривень під час будівництва у 2018-2019 роках доріг загального користування державного значення. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За версією слідства, для перемоги у публічних закупівлях менеджмент низки великих дорожньо-будівельних компаній використовував підроблені документи про нібито належну якість будматеріалів. Унаслідок чого під час виконання дорожніх робіт комерсанти використали дешевші асфальтобетонні суміші неналежної якості. Це суперечило умовам укладених підрядниками договорів з підрозділами Укравтодору.

Наразі, у межах розпочатого кримінального провадження, правоохоронці проводять обшуки у дев'яти регіонах в офісах дорожньо-будівельних компаній.

Тривають слідчі дії.

Операція проводилась співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.