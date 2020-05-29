На Луганщині СБУ викрила розробника шпигунського програмного забезпечення (фото)



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Співробітники СБУ оперативно встановили особу продавця та попередили реалізацію шпигунської програми Фото: пресцентр СБУ

Шпигунське програмне забезпечення житель Старобєльська запропонував клієнтам через один із хакерських форумів

На Луганщині Служба безпеки України викрила розробника шпигунського програмного забезпечення, яке надавало прихований відділений доступ до персональних даних. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Кіберфахівці спецслужби встановили, що розробив вірусну програму мешканець Старобільська. Його «винахід» дозволяв покупцям отримувати доступ до чужих комп’ютерів та смартфонів для викрадення логінів, паролів, зчитувати інформацію з месенджерів і електронних платіжних систем.

Шпигунське програмне забезпечення зловмисник запропонував клієнтам через один із хакерських форумів.

Співробітники СБУ оперативно встановили особу продавця та попередили реалізацію шпигунської програми.

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігуранта та вилучили комп’ютерну техніку із зразками шкідливого програмного забезпечення.

Планується повідомлення хакеру про підозру за ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України.

Наразі перевіряється реалізація зловмисником програмного забезпечення на інших хакерських ресурсах та відповідно можливі факти його використання насамперед для несанкціоновного доступу до ресурсів державних органів.

Заходи з припинення протиправної діяльності проводилися спільно з регіональним підрозділом кіберполіції, ГУ НП України в Луганській області, під процесуальним керівництвом Старобільської місцевої прокуратури.