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    На будівництві скандального Кримського мосту стався обвал: загинув робочий

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    На будівництві скандального Кримського мосту стався обвал: загинув робочий

    За неофіційними даними, в окупованому Криму на будівництві скандального мосту загинуло вже півдесятка людей

    На будівельному майданчику Кримського мосту в залізничному тунелі стався обвал. Під завалами опинилися двоє людей. Як повідомляє Керч.ФМ, одному з потерпілих вдалося врятуватися, другий загинув.

    Фірма-забудовник підтвердила загибель робітника у тунелі.

    «За фактом загибелі робітника 13 вересня на майданчику будівництва керченського ж/д підходу уповноваженими структурами проводиться перевірка. З родичами загиблого співробітника зв'язалися, їм буде надана вся необхідна допомога», - йдеться в повідомленні.

    За словами кримського блогера RoksolanaToday&Крим, це вже п'ята людина, що загинула при будівництві Кримського мосту.

    Раніше повідомлялося, що окупанти назвали дату запуску потягів Кримським мостом.

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