В України з'являється все більше альтернативних джерел газу

На ринку газу Європи все активніше грає Америка, з поставками скрапленого природного газу, для чого будують нові термінали в ЄС

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Немного хороших новостей для Украины, США и вменяемой части Европы. Соответственно, еще немножко плохих новостей для Кремля. Да, эти вещи очень часто взаимосвязаны. – одна и та же новость радует здорового человека, а в России вызывает ожоги в самых неожиданных местах и скрежет зубовный. Особенно это касается сфер, которые РФ традиционно считала своими сильными местами. С годами места ослабели.

Рынок нефти и газа действительно для РФ был очень важным направлением. Во-первых это серьезные деньги, которые позволяют финансировать вооруженную агрессию, пропаганду, подкупать европейских политиков, чиновников, СМИ и создавать разного рода общественные организации. С другой стороны, всегда можно шантажировать соседей по принципу «А не будут брать – отключим газ». Мы видим, что в последние годы позиции РФ на этом рынке слабеют. Страны Ближнего Востока (в первую очередь Саудовская Аравия) активно вытесняют Россию с рынка нефти и легко демпингуют. А на рынке газа Европы все активнее играет Америка, с поставками сжиженного природного газа, для чего строят новые терминалы в ЕС.

Итак, новость: С 1 января в Хорватии, на острове Крк, начали использовать в коммерческих целях терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ), куда уже была доставлена первая партия данного вида топлива из США. За первый день в европейскую газотранспортную систему поступило 4 млн куб. м. Возможности загрузки терминала связывались с поставками в соседние страны – в Венгрию и даже Украину. Да, нас это касается напрямую – «оператор ГТС Украины» вместе с венгерским оператором ГТС планируют создать мощности для транспортировки газа в нашу страну. Так что у нас появляется все больше альтернативных источников газа, что само по себе хорошо, а для Мордора на рынке сокращается – и это тоже радует. С другой стороны, не будем забывать о том, что развитие собственной добычи газа стратегически для Украины гораздо важнее диверсификации импорта. А программу развития добычи 2020 Нафтогаз провалил с треском.

Джерело: блог Кирила Сазонова

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