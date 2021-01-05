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    Думки вголос

    В України з'являється все більше альтернативних джерел газу

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    У Хорватії почав роботу перший LNG-термінал - В України з'являється все більше альтернативних джерел газу
    У Хорватії почав роботу перший LNG-термінал

    На ринку газу Європи все активніше грає Америка, з поставками скрапленого природного газу, для чого будують нові термінали в ЄС

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    Немного хороших новостей для Украины, США и вменяемой части Европы. Соответственно, еще немножко плохих новостей для Кремля. Да, эти вещи очень часто взаимосвязаны. – одна и та же новость радует здорового человека, а в России вызывает ожоги в самых неожиданных местах и скрежет зубовный. Особенно это касается сфер, которые РФ традиционно считала своими сильными местами. С годами места ослабели.

    Рынок нефти и газа действительно для РФ был очень важным направлением. Во-первых это серьезные деньги, которые позволяют финансировать вооруженную агрессию, пропаганду, подкупать европейских политиков, чиновников, СМИ и создавать разного рода общественные организации. С другой стороны, всегда можно шантажировать соседей по принципу «А не будут брать – отключим газ». Мы видим, что в последние годы позиции РФ на этом рынке слабеют. Страны Ближнего Востока (в первую очередь Саудовская Аравия) активно вытесняют Россию с рынка нефти и легко демпингуют. А на рынке газа Европы все активнее играет Америка, с поставками сжиженного природного газа, для чего строят новые терминалы в ЕС.

    Итак, новость: С 1 января в Хорватии, на острове Крк, начали использовать в коммерческих целях терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ), куда уже была доставлена первая партия данного вида топлива из США. За первый день в европейскую газотранспортную систему поступило 4 млн куб. м. Возможности загрузки терминала связывались с поставками в соседние страны – в Венгрию и даже Украину. Да, нас это касается напрямую – «оператор ГТС Украины» вместе с венгерским оператором ГТС планируют создать мощности для транспортировки газа в нашу страну. Так что у нас появляется все больше альтернативных источников газа, что само по себе хорошо, а для Мордора на рынке сокращается – и это тоже радует. С другой стороны, не будем забывать о том, что развитие собственной добычи газа стратегически для Украины гораздо важнее диверсификации импорта. А программу развития добычи 2020 Нафтогаз провалил с треском.

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія США газ Хорватія ГТС
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