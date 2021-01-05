Афери з лічильниками газу. До яких махінацій вдаються споживачі

У ході повірки лічильників, якщо виникає підозра на втручання, призначається експертиза приладу обліку, яка проводиться спеціальною комісією

Будь-яке втручання в роботу мережі газопостачання може стати причиною витоку газу, що несе за собою загрозу здоров’ю та життю

Упродовж року представники ДП «Волиньстандартметрологія» спільно з АТ «Волиньгаз», провели повірку 17,2 тис. приладів обліку. Тільки у 2020 році понад 6 000 лічильників визнані непридатними до подальшого використання.

В результаті проведення експертиз лічильників виявлено майже 150 втручань в роботу лічильників з боку споживачів. Зрив пломб приладу обліку, встановлення фальшивих пломб, підрив скла лічильного механізму, пошкодження відлікових коліщат, встановлення магнітів – це найпоширеніші способи втручання в роботу приладів обліку газу. Сума завданих збитків сягнула більше 1,2 млн. грн.

«Процедура повірки дозволяє споживачам отримати достовірний облік газу та платити за фактично спожитий газ. Залежно від вимог заводу-виробника лічильники необхідно повіряти кожні 5-8 років. За дотриманням строків повірки слідкує Оператор ГРМ, проте самі споживачі також мають стежити за роботою лічильника. Якщо є зауваження до роботи приладу, необхідно звертатися до сервісного центру повірки лічильників», – розповідає Сергій Сьомак, начальник управління метрології АТ «Волиньгаз».

У ході повірки лічильників, якщо виникає підозра на втручання, призначається експертиза приладу обліку. Експертиза проводиться спеціальною комісією, в якій беруть участь представники державного підприємства «Волиньстандартметрологія». Також на експертизу обов’язково запрошується власник лічильника газу. В разі підтвердження факту втручання в роботу лічильника споживачу нараховуються до сплати вартість послуг з експертизи лічильника та збитки за несанкціоноване використання газу.

Окрім суми збитків, порушнику доведеться сплатити вартість самого лічильника та монтажу цього лічильника. Нагадуємо, що будь-яке втручання в роботу мережі газопостачання може стати причиною витоку газу, що несе за собою загрозу здоров’ю та життю людей.