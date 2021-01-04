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    Економіка та фінанси

    Вартість доставки газу до оселі з 1 січня зросла в 1,6 раза: в яких регіонах і на скільки (список)

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    В Україні працює 43 оператори газорозподілу - Вартість доставки газу до оселі з 1 січня зросла в 1,6 раза: в яких регіонах і на скільки (список)
    В Україні працює 43 оператори газорозподілу
    фото з відкритих джерел

    Регулятор затвердив нові тарифи на розподіл газу для усіх 43 операторів з розподілу

    4 січня Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила список нових тарифів на розподіл газу для усіх 43 операторів з розподілу газу (облгазів). Рішення про зростання тарифів для 22 облгазів НКРЕКП ухвалила 30 грудня (постанови №2765-2787). Ще раніше – 19 грудня – державний Регулятор затвердив нові тарифи для першої групи облгазів. 

    Отже, в платіжці від оператора газорозподільної системи в графі «плата за розподіл (доставку) природного газу» стоятиме більша цифра. В середньому тарифи на розподіл газу в 2021 році зросли в 1,6 раза. Загалом в Україні працює 43 оператори газорозподілу – їм тарифи затверджує державний Регулятор – НКРЕКП.

    Найбільший тариф встановлено для абонентів ТОВ «Газовик» – 3,06 грн за кубометр на місяць. А найменший – 0,37 грн за кубометр на місяць – абонентам АТ «Київгаз».  Але для двох компаній тарифи знизилися – для ПрАТ «НГХП «Сірка» (Львівська обл., місто Новий Розділ) тариф став 1,37 грн (в грудні – 1,82 грн), для ТзОВ «Спектргаз» (Львів) – 2,82 грн (у грудні – 3,28 грн).  

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    Теги: газ тарифи
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