Обурені жителі Полтавщини перекривали дорогу через ціни на газ
Жителі сіл Оржицького та Пирятинського районів дві години блокували рух на трасі Київ–Харків
Жителі міста Лубни Полтавської області в понеділок, 4 січня, влаштували акцію протесту через збільшення тарифів на газ, перекривши трасу Київ - Харків. Про це повідомляє прес-служба поліції регіону.Так, о 10:15 учасники протесту перекрили дорогу біля села Засулля. Люди рухалися по пішохідному переходу, не створюючи перешкод для транспорту. На місці працювали правоохоронці Лубенського відділу поліції.
Всього в акції взяли участь близько 300 осіб, серед яких жителі сіл Оржицького та Пирятинського районів.
За даними правоохоронців, станом на 12:20 акція протесту закінчилася, а рух по трасі було відновлено.
Як відомо, більшість постачальників підняли ціни на газ для населення на січень. Також наприкінці грудня стало відомо про підвищення тарифів на опалення.
Також в Україні з 1 січня підвищується вартість транспортування газу майже на 80% для 20 обласних газорозподільних компаній-операторів ринку.