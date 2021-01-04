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    Обурені жителі Полтавщини перекривали дорогу через ціни на газ

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    <div class="post-item__photo clearfix"> <div class="post-item__photo-about"> <div class="post-item__photo-caption">Люди вимагають знизити тарифи на газ</div> <div></div> </div> </div> - Обурені жителі Полтавщини перекривали дорогу через ціни на газ
    Люди вимагають знизити тарифи на газ
    Фото: поліція Полтавської області

    Жителі сіл Оржицького та Пирятинського районів дві години блокували рух на трасі Київ–Харків

    Жителі міста Лубни Полтавської області в понеділок, 4 січня, влаштували акцію протесту через збільшення тарифів на газ, перекривши трасу Київ - Харків. Про це повідомляє прес-служба поліції регіону.Так, о 10:15 учасники протесту перекрили дорогу біля села Засулля. Люди рухалися по пішохідному переходу, не створюючи перешкод для транспорту. На місці працювали правоохоронці Лубенського відділу поліції.

    Всього в акції взяли участь близько 300 осіб, серед яких жителі сіл Оржицького та Пирятинського районів.

    За даними правоохоронців, станом на 12:20 акція протесту закінчилася, а рух по трасі було відновлено.

    Як відомо, більшість постачальників підняли ціни на газ для населення на січень. Також наприкінці грудня стало відомо про підвищення тарифів на опалення.

    Також в Україні з 1 січня підвищується вартість транспортування газу майже на 80% для 20 обласних газорозподільних компаній-операторів ринку.

     Читайте також: 

     

    Теги: Харків Київ газ тарифи дороги ціни опалення протест населення
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