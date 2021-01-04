Обурені жителі Полтавщини перекривали дорогу через ціни на газ

Люди вимагають знизити тарифи на газ

Жителі сіл Оржицького та Пирятинського районів дві години блокували рух на трасі Київ–Харків

Жителі міста Лубни Полтавської області в понеділок, 4 січня, влаштували акцію протесту через збільшення тарифів на газ, перекривши трасу Київ - Харків. Про це повідомляє прес-служба поліції регіону.Так, о 10:15 учасники протесту перекрили дорогу біля села Засулля. Люди рухалися по пішохідному переходу, не створюючи перешкод для транспорту. На місці працювали правоохоронці Лубенського відділу поліції.

Всього в акції взяли участь близько 300 осіб, серед яких жителі сіл Оржицького та Пирятинського районів.

За даними правоохоронців, станом на 12:20 акція протесту закінчилася, а рух по трасі було відновлено.

Як відомо, більшість постачальників підняли ціни на газ для населення на січень. Також наприкінці грудня стало відомо про підвищення тарифів на опалення.

Також в Україні з 1 січня підвищується вартість транспортування газу майже на 80% для 20 обласних газорозподільних компаній-операторів ринку.

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