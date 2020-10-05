  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Буковині майже 20 осіб повторно заразилися Covid-19

    • Розсилка
    При цьому в Чернівецькій області підтвердили 163 випадки Covid-19 - На Буковині майже 20 осіб повторно заразилися Covid-19
    При цьому в Чернівецькій області підтвердили 163 випадки Covid-19

    Хвороба не завжди проходила в легкій формі

    У Чернівецькій області майже 20 осіб повторно заразилися коронавірусом. Про це повідомила заступник голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак, передає пресслужба ОДА.

    Вона закликала громадян не нехтувати карантинними нормами, незалежно від того, в якій карантинній зоні знаходиться регіон.

    «Носити маску, користуватися антисептиком і дотримувати соціальну дистанцію - це обов'язок кожного з нас. Берегтися треба і тим, хто вже хворів Covid-19. Зараз близько 20 буковинців повторно заразилися коронавірусом. І не завжди їх хвороба проходила в легкій формі», – сказала Гусак.

    Також в ОДА зазначили, що щодня в області кількість нових випадків коронавірусу перевищує сотню.

    Відзначимо, в Україні за добу зафіксували 3774 нових захворювань коронавірусом

    медицина Україна коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies