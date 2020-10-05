На Буковині майже 20 осіб повторно заразилися Covid-19
Хвороба не завжди проходила в легкій формі
У Чернівецькій області майже 20 осіб повторно заразилися коронавірусом. Про це повідомила заступник голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак, передає пресслужба ОДА.
Вона закликала громадян не нехтувати карантинними нормами, незалежно від того, в якій карантинній зоні знаходиться регіон.
«Носити маску, користуватися антисептиком і дотримувати соціальну дистанцію - це обов'язок кожного з нас. Берегтися треба і тим, хто вже хворів Covid-19. Зараз близько 20 буковинців повторно заразилися коронавірусом. І не завжди їх хвороба проходила в легкій формі», – сказала Гусак.
Також в ОДА зазначили, що щодня в області кількість нових випадків коронавірусу перевищує сотню.
Відзначимо, в Україні за добу зафіксували 3774 нових захворювань коронавірусом.