На Буковині майже 20 осіб повторно заразилися Covid-19



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При цьому в Чернівецькій області підтвердили 163 випадки Covid-19

Хвороба не завжди проходила в легкій формі

У Чернівецькій області майже 20 осіб повторно заразилися коронавірусом. Про це повідомила заступник голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак, передає пресслужба ОДА.

Вона закликала громадян не нехтувати карантинними нормами, незалежно від того, в якій карантинній зоні знаходиться регіон.

«Носити маску, користуватися антисептиком і дотримувати соціальну дистанцію - це обов'язок кожного з нас. Берегтися треба і тим, хто вже хворів Covid-19. Зараз близько 20 буковинців повторно заразилися коронавірусом. І не завжди їх хвороба проходила в легкій формі», – сказала Гусак.

Також в ОДА зазначили, що щодня в області кількість нових випадків коронавірусу перевищує сотню.

Відзначимо, в Україні за добу зафіксували 3774 нових захворювань коронавірусом.