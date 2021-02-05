На Буковині сильний вітер вирвав дах сільського клубу (фото)

За словами рятувальників, ніхто з людей не постраждав

У Чернівецькій області сильний вітер зніс покрівлю клубу в селі Мариничі Путильського району. Про це журналістка Оксана Порох повідомила у Facebook, оприлюднивши світлини із місця події.

«У Мариничах сильний вітер зніс 220 квадратних метрів даху з місцевого клубу. За словами рятувальників, ніхто з людей не постраждав. До слова, дану споруду не так давно капітально ремонтували», – повідомила вона.

Сильний вітер у Чернівціх також зламав дерево, яке впало просто на вікно житлового будинку. Подія трапилася на вулиці Кишинівській.

Майже дві сотні населених пунктів у центральній і західній частині України залишилися без світла через штормовий вітер, який обірвав лінії електропередач.

Нагадаємо, в Україні у п'ятницю 5 лютого синоптики прогнозують різке зниження температури – до 11° вночі та до 8° морозу вдень, уночі невеликий сніг, пориви вітру до 20 м/с.

У Києві 5 лютого вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі знизиться до 7-9° морозу, вдень до 3-5° з позначкою «мінус».

Також, у зв’язку з погіршенням погодних умов у п’ятницю, 5 лютого, департамент освіти і науки Києва закликав батьків не відправляти дітей до школи.