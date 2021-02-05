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    На Буковині сильний вітер вирвав дах сільського клубу (фото)

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    В Україні 5 лютого вирує штормовий вітер - На Буковині сильний вітер вирвав дах сільського клубу (фото)
    В Україні 5 лютого вирує штормовий вітер
    Фото: Оксана Порох/Facebook

    За словами рятувальників, ніхто з людей не постраждав

    У Чернівецькій області сильний вітер зніс покрівлю клубу в селі Мариничі Путильського району. Про це журналістка Оксана Порох повідомила у Facebook, оприлюднивши світлини із місця події.

    «У Мариничах сильний вітер зніс 220 квадратних метрів даху з місцевого клубу. За словами рятувальників, ніхто з людей не постраждав. До слова, дану споруду не так давно капітально ремонтували», – повідомила вона.

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    На Буковині сильний вітер вирвав дах сільського клубу (фото)
    На Буковині сильний вітер вирвав дах сільського клубу (фото)
    На Буковині сильний вітер вирвав дах сільського клубу (фото)
    На Буковині сильний вітер вирвав дах сільського клубу (фото)
    На Буковині сильний вітер вирвав дах сільського клубу (фото)

    Сильний вітер у Чернівціх також зламав дерево, яке впало просто на вікно житлового будинку. Подія трапилася на вулиці Кишинівській. 

    Майже дві сотні населених пунктів у центральній і західній частині України залишилися без світла через штормовий вітер, який обірвав лінії електропередач.

    Нагадаємо, в Україні у п'ятницю 5 лютого синоптики прогнозують різке зниження температури – до 11° вночі та до 8° морозу вдень, уночі невеликий сніг, пориви вітру до 20 м/с.

    У Києві 5 лютого вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів.  На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі знизиться до 7-9° морозу, вдень до 3-5° з позначкою «мінус».

    Також, у зв’язку з погіршенням погодних умов у п’ятницю, 5 лютого, департамент освіти і науки Києва закликав батьків не відправляти дітей до школи.

    Теги: прогноз погоди Чернівецька область Чернівці вітер
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