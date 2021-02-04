На Київ насувається негода: влада закликає батьків не відправляти дітей у школу

5 лютого у Києві очікується похолодання, ожеледиця і сильний вітер

Школи Києва працюватимуть, але якщо є така можливість, то батькам рекомендують залишити дітей вдома

У зв’язку з погіршенням погодних умов у п’ятницю, 5 лютого, Департамент освіти і науки Києва закликав не відправляти дітей до школи.

Згідно з повідомленням пресслужби департаменту, 5 лютого очікується похолодання, ожеледиця і сильний вітер.

«Школи Києва працюватимуть. Але пропонуємо вам, якщо є така можливість, залишити дітей вдома», – сказано в повідомленні.

За словами чиновників, менше навантаження на трафік допоможе комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди.

У департаменті уточнили, що педагогічні колективи готові організувати навчання дітей у змішаному форматі.

За прогнозом синоптиків, у Києві 5 лютого вночі місцями невеликий сніг, удень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, уночі пориви 15-18 м/с. Зниження температури вночі до 7-9° морозу, вдень 3-5° морозу.