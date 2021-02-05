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    Події в Україні

    Похолодання, сильний вітер та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 5 лютого

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    У Києві сьогодні на дорогах ожеледиця, температура&nbsp;вдень до 3-5&deg; з позначкою &laquo;мінус&raquo; - Похолодання, сильний вітер та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 5 лютого
    У Києві сьогодні на дорогах ожеледиця, температура вдень до 3-5° з позначкою «мінус»
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Вночі у більшості областей сніжитиме

    В Україні у п'ятницю синоптики прогнозують різке зниження температури – до 11° вночі та до 8° морозу вдень, уночі невеликий сніг, пориви вітру до 20 м/с.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «Вночі у більшості областей невеликий сніг, у південно-східній частині та на Закарпатті з дощем; вдень без істотних опадів. На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в більшості областей пориви 15-20 м/с. Зниження температури: у північній частині вночі 6-11°, вдень 3-8° морозу; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°; на Закарпатті, півдні та південному сході країни протягом доби від 2° морозу до 3° тепла», – зазначається у повідомленні.

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    У Києві сьогодні вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів.  На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі знизиться до 7-9° морозу, вдень до 3-5° з позначкою «мінус».

    Нагадаємо, у зв’язку з погіршенням погодних умов у п’ятницю, 5 лютого, департамент освіти і науки Києва закликав батьків не відправляти дітей до школи.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер
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