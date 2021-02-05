Похолодання, сильний вітер та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 5 лютого

У Києві сьогодні на дорогах ожеледиця, температура вдень до 3-5° з позначкою «мінус»

Вночі у більшості областей сніжитиме

В Україні у п'ятницю синоптики прогнозують різке зниження температури – до 11° вночі та до 8° морозу вдень, уночі невеликий сніг, пориви вітру до 20 м/с.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Вночі у більшості областей невеликий сніг, у південно-східній частині та на Закарпатті з дощем; вдень без істотних опадів. На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в більшості областей пориви 15-20 м/с. Зниження температури: у північній частині вночі 6-11°, вдень 3-8° морозу; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°; на Закарпатті, півдні та південному сході країни протягом доби від 2° морозу до 3° тепла», – зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі знизиться до 7-9° морозу, вдень до 3-5° з позначкою «мінус».

Нагадаємо, у зв’язку з погіршенням погодних умов у п’ятницю, 5 лютого, департамент освіти і науки Києва закликав батьків не відправляти дітей до школи.