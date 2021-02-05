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    Наслідки негоди: шквальний вітер знеструмив майже двісті населених пунктів

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    Синоптики прогнозують до сильного вітру ще й різке зниження температури - Наслідки негоди: шквальний вітер знеструмив майже двісті населених пунктів
    Синоптики прогнозують до сильного вітру ще й різке зниження температури
    Ілюстративне фото

    Основний удар стихії припав на Чернігівську область

    Майже дві сотні населених пунктів у центральній і західній частині України залишилися без світла через штормовий вітер, який обірвав лінії електропередач.

    Повідомлення про це з'явилося на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій країни.

    За даними відомства, основний удар стихії припав на Чернігівську область, там без електроенергії залишилися 54 села, і Київську область – 32 села. Також постраждали селища в Житомирській, Полтавській, Тернопільській, Вінницькій і Хмельницькій областях. Всього до ранку 5 лютого без електрики залишалися 189 населених пунктів.

    За прогнозами синоптиків, негода протягом дня поступово зміщуватиметься на захід країни і загроза знеструмлення ЛЕП зникне. Про терміни відновлення подачі світла поки не повідомляється.

    Нагадаємо, в Україні у п'ятницю 5 лютого синоптики прогнозують різке зниження температури – до 11° вночі та до 8° морозу вдень, уночі невеликий сніг, пориви вітру до 20 м/с.

    У Києві 5 лютого  вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів.  На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі знизиться до 7-9° морозу, вдень до 3-5° з позначкою «мінус».

    Також, у зв’язку з погіршенням погодних умов у п’ятницю, 5 лютого, департамент освіти і науки Києва закликав батьків не відправляти дітей до школи.


    Теги: прогноз погоди ДСНС Україна вітер негода
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