Наслідки негоди: шквальний вітер знеструмив майже двісті населених пунктів

Основний удар стихії припав на Чернігівську область

Майже дві сотні населених пунктів у центральній і західній частині України залишилися без світла через штормовий вітер, який обірвав лінії електропередач.

Повідомлення про це з'явилося на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій країни.

За даними відомства, основний удар стихії припав на Чернігівську область, там без електроенергії залишилися 54 села, і Київську область – 32 села. Також постраждали селища в Житомирській, Полтавській, Тернопільській, Вінницькій і Хмельницькій областях. Всього до ранку 5 лютого без електрики залишалися 189 населених пунктів.

За прогнозами синоптиків, негода протягом дня поступово зміщуватиметься на захід країни і загроза знеструмлення ЛЕП зникне. Про терміни відновлення подачі світла поки не повідомляється.

Нагадаємо, в Україні у п'ятницю 5 лютого синоптики прогнозують різке зниження температури – до 11° вночі та до 8° морозу вдень, уночі невеликий сніг, пориви вітру до 20 м/с.

У Києві 5 лютого вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі знизиться до 7-9° морозу, вдень до 3-5° з позначкою «мінус».

Також, у зв’язку з погіршенням погодних умов у п’ятницю, 5 лютого, департамент освіти і науки Києва закликав батьків не відправляти дітей до школи.



