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    Ожеледиця та сильний вітер: у Києві різко погіршиться погода

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    У Києві прогнозуються складні погодні умови - Ожеледиця та сильний вітер: у Києві різко погіршиться погода
    У Києві прогнозуються складні погодні умови
    Фото з відкритих джерел

    У столиці оголошено перший рівень небезпеки

    До кінця доби 4 лютого та протягом 5 лютого в Києві буде ожеледь, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-20 м/с, (I рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

    Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

    Поради водіям:

    • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
    • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
    • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
    • в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

    Поради пішоходам:

    • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
    • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
    • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
    • будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
    • враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

    Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

    Для профілактики ожеледиці Київавтодор обробляє дороги і тротуари столиці протиожеледними матеріалами.

    Теги: прогноз погоди Київ дороги водій автомобіль вітер
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