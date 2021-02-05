Ураганний вітер залишив без світла три десятки сіл на Київщині

Вночі були знеструмлені майже 200 населених пунктів України

У ніч на п’ятницю, 5 лютого, внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ліній електропередач знеструмлено 32 населених пункти Київської області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Загалом без світла залишились 189 населених пунктів України, зокрема:

у Житомирській області 32 населених пункти,

у Полтавській – 21,

у Тернопільській – 20,

у Хмельницькій – 19,

у Вінницькій – 11.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

За прогнозом синоптиків, у Києві 5 лютого вночі місцями невеликий сніг, удень без опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, уночі пориви 15-18 м/с. Зниження температури вночі до 7-9° морозу, вдень 3-5° морозу. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

У зв’язку з погіршенням погодних умов 5 лютого Департамент освіти і науки Києва закликав батьків не відправляти дітей до школи.

Для уникнення травматизму слід дотримуватись порад під час ожеледиці.

Поради водіям:

потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

Для профілактики ожеледиці Київавтодор обробляє дороги і тротуари столиці протиожеледними матеріалами.