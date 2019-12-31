На Буковині зіткнулися мікроавтобус та легковик: постраждала дитина



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Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням

На Буковині сталася аварія за участі легковика Seat Toledo і мікроавтобуса Mercedes-Benz.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

За попередеьою інформацією, водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, а тому виїхав на смугу зустрічного руху. Після цього йому не вдалося уникнути зіткнення з мікроавтобусом.

У результіті аварії травми отримав водій, а також 10-річний пасажира легковика. У чоловіка лікарі діагностували закриту травму кісток лівого стегна, а в хлопчика - перелом гомілки. Постраждалих доправили до лікарні.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Нагадаємо, на бульварі Лепсе автівка збила жінку, яка перебігала дорогу.