На бульварі Лепсе автівка збила жінку, яка перебігала дорогу (відео)



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Жінка потрапила під колеса Hyundai Фото: скріншот відео

Жінка раптово вибігла на дорогу

Сьогодні, 27 грудня, близько 9-ї години ранку на бульварі Івана Лепсе в Києві сталася ДТП.

До поліції звернувся водій Hyundai і повідомив, що він здійснив наїзд на жінку-пішохода. Про це інформує Патрульна поліція Києва.

Зі слів водія, жінка раптово вибігла на дорогу і мала намір перейти дорогу у невстановленому для цього місці.

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу для з'ясування усіх обставин ДТП та медиків, які, оглянувши жінку, госпіталізували її до лікарні.

Як повідомлялося, у четвер, 26 грудня, ввечері в Києві на Північному мосту сталася ДТП за участю Ford Transit. Автомобіль рухався в сторону проспекту Степана Бандери. За попередньою інформацією, яку надали поліцейські, а також водій Ford, у якийсь момент в передню частину авто врізалася пластина деформаційного шва, після чого пробила ще й заднє праве колесо.

В результаті цього автомобіль втратив керування, його розвернуло і відкинуло у відбійник в декількох десятках метрів від деформаційного шва.