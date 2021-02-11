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    Негода у Львові: мерія перевела школи на дистанційку, завтра радить не йти на роботу

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    <span>За чотири дні у Львові випало 169% місячної норми опадів</span> - Негода у Львові: мерія перевела школи на дистанційку, завтра радить не йти на роботу
    За чотири дні у Львові випало 169% місячної норми опадів
    Фото: Андрій Садовий/Facebook

    Садочки працюватимуть у режимі чергових груп

    У четвер, 11 лютого, у Львові провели засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій. Вночі випало до 35 см снігу, негода не вщухає, повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

    Через негоду комісія розробила подальші дії у наступні дні негоди. Зокрема рекомендують усім закладам, установам та підприємствам зробити п’ятницю вихідним днем або працювати дистанційно.

    Садочки працюватимуть у режимі чергових груп; школи переходять на дистанційне навчання, але будуть відкритими для учнів, які не мають з ким залишитись вдома. Також посилять роботу соціальних установ.

    Упродовж останніх чотирьох днів у Львові випало 169% місячної норми опадів, для прибирання міста залучені всі можливі ресурси. Львів'ян закликають залишатися вдома. Якщо є можливість, просять допомогти двірникам розчистити сніг біля будинків.

    За прогнозом синоптиків, на території Львова та Львівської області до кінця доби 11 лютого сильний сніг, мокрий сніг. (ІI рівень небезпечності, помаранчевий).

    За даними Львівського гідрометцентру, 12 лютого у Львові прогнозують сніг, місцями пориви північно-західного вітру 15-20 м/с та хуртовини. Впродовж доби 11-16° морозу. А 13-15 лютого у Львові вночі прогнозують 12-17° морозу, а вдень 7-13° морозу.

    У львівському аеропорту через снігопад скасували деякі рейси. Також до Львова заборонили в’їзд вантажівокЦьогорічний снігопад на Львівщині вже побив рекорд 2013 року

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    Теги: прогноз погоди Львівщина Львів снігопад негода
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