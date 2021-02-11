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    Снігопад в Україні. Де обмежили рух вантажівок

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    Через негоду рух вантажівок обмежили вже у восьми регіонах - Снігопад в Україні. Де обмежили рух вантажівок
    Через негоду рух вантажівок обмежили вже у восьми регіонах
    Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області

    На в'їздах до Києва продовжують функціонувати вісім пунктів обігріву ДСНС

    Через негоду в Україні рух вантажівок обмежили вже у семи областях та на в'їзд до Києва. Про ситуацію на дорогах повідомили у пресцентрі ДСНС.

    За інформацією Укравтодору, з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки введено обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту:

    • місто Київ – з 7:00 11.02.2021 на в’їзд до Києва на а/д (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь);
    • Львівська область – з 08:30 11.02.2021 на а/д Н-09 Мукачево-Львів на ділянці Львів-Рогатин (до межі з Івано-Франківською областю);
    • Івано-Франківська область – з 08:00 11.02.2021 на а/д Н-09 Мукачево-Львів на ділянці Рогатин-Львів (до межі зі Львівською областю);
    • Закарпатська область – з 06:15 11.02.2021, на перевальних ділянках доріг (Латірський, Абранський перевали) на а/д М-06 Київ – Чоп;
    • Черкаська область – з 10:00 11.02.2021 на а/д М-05 Київ-Одеса, а/д Р-01 Київ-Знам’янка та а/д Н-08 Бориспіль-Запоріжжя (через м. Кременчук) – м. Маріуполь - в межах області;
    • Рівненська область – з 11:00 11.02.2021 на а/д М-06 Київ-Чоп – в межах області;
    • Чернігівська область – з 10:00 11.02.2021 на а/д М-01 Київ-Чернігів та Н-07 Суми-Юнаківка - в межах області;
    • Тернопільська область - з 12:30 11.02.2021 на а/д М-09 Тернопіль-Рава-Руська, М-12 Стрий-Кропивницький-Знам’янка та М-19 Доманова-Чернівці-Тереблече – у межах області.

    До розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено близько 1 тис. 600 осіб та 1 тис. 200 одиниць техніки.  На в'їздах до Києва продовжують функціонувати вісім пунктів обігріву ДСНС. 

    Наразі спостерігається невеликий сніг у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. У Закарпатській та Чернівецькій – невеликий сніг з дощем.

    У Вінницькій, Черкаській, Полтавській, західних та північних областях України з 11 по 18 лютого у очікується суттєве погіршення погоди зі зниженням температури. Синоптики обіцяють хуртовини, сильні пориви вітру до 15-20 м/с та ожеледь.

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    Теги: Київ ДСНС снігопад негода
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