На Черкащині на одному з округів не утворили дільничні виборчі комісії



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На Черкащині на одному з округів не утворили ДВК Фото: Опора

Для формування дільничних виборчих комісій загалом не вистачало 357 осіб

На Черкащині окружна виборча комісія №199 не встигла утворити дільничні виборчі комісії.

Про це повідомляють спостерігачі Опори.

За словами голови комісії Михайла Хлипавки, для формування дільничних виборчих комісій загалом не вистачало 357 осіб.

В ході засідання ОВК керівництво комісії намагалося обдзвонювати людей, які працювали на президентських виборах, щоб доформувати ДВК. Їх вносили від голови комісії, не маючи відповідних заяв і самого подання голови, як такого, оскільки подання голови ОВК треба було підготувати раніше. Спостерігачка Опори звернула на це увагу присутніх та комісії і склала акт. Після цього ці дії припинили.

Шість інших ОВК вчора утворили ДВК.

Зазначимо, що загалом на позачерговий парламентських виборах будуть діяти 1093 дільниці. Зокрема, на 199 виборчому окрузі мають працювати 186 дільниць.

Згідно з інформацією ЦВК, орієнтовна кількість виборців на Черкащині – 979579 осіб.

«Згідно з частиною 3 статті 107 закону «Про вибори народних депутатів», дільничні виборчі комісії утворюються не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування (до 5-го липня включно), за поданнями суб’єктів внесення подання, визначених частиною 4 статті 28 цього ж закону, що вносяться до окружної виборчої комісії не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування (до 3-го липня включно).

Згідно з частиною 8 статті 28 цього ж закону, якщо у встановлений частиною строк не надійшли подання щодо складу дільничної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії осіб становить менше ніж мінімальна кількість, окружна виборча комісія зобов'язана утворити дільничну виборчу комісію за поданням голови окружної виборчої комісії. Пропозиції стосовно таких кандидатур голові окружної виборчої комісії можуть подавати члени окружної виборчої комісії.

Однак, згідно з частиною 7 тієї ж статті, у поданні кандидатур до складу дільничних виборчих комісій зазначаються відомості, передбачені частиною 5 статті 27 цього закону, а до подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання. Також, згідно з частиною 10 тієї ж статті, особа, включена до складу дільничної виборчої комісії за поданням голови окружної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду у виборчій комісії, крім випадків, коли до складу відповідної виборчої комісії не надійшли або надійшли у недостатній кількості подання щодо призначення відповідних осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії», - коментує координатор спостереження Громадянської мережі Опора за виборами в Черкаській області Захар Колісніченко.