На Черкащині підняли батальйон спецпризначенців для розшуку озброєних грабіжників



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Поліцейські Черкащини затримали зловмисника, який разом із спільником вчинив розбійний напад на родину підприємців Фото: Нацполіція

В місті Монастирище ввели оперативний план «Сирена»

Поліція Черкаської області затримала зловмисника, який разом зі спільником скоїв розбійний напад на будинок місцевого підприємця.

Про це йдеться на сайті обласної поліції.

Повідомлення про пограбування в місті Монастирище надійшло в поліцію вранці 29 вересня.

«Двоє чоловіків у масках і рукавичках проникли в будинок місцевого підприємця, в якому був тільки його неповнолітній син, і, погрожуючи хлопцеві зброєю, заволоділи коштами в сумі п’ятсот тисяч гривень», – йдеться в повідомленні.

Співробітниками батальйону поліції особливого призначення спільно з кінологами було організовано «прочісування» лісу на території району.

В результаті пошукових заходів, на відстані близько чотирьох кілометрів від місця вчинення кримінального правопорушення поліцейські помітили двох чоловіків які бігли з лісосмуги до гаю.

Оточивши периметр, спецпризначенні затримали одного із втікачів. Ним виявився раніше судимий за аналогічні злочини житель Уманського району. У нього виявили пакет з грошима.

Другому злочинцеві вдалося втекти.

У місті ввели оперативний план «Сирена». Крім місцевої поліції, пошук грабіжника ведуть співробітники батальйону поліції особливого призначення і кінологи зі службовими собаками.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 187 (розбій) Кримінального кодексу України.