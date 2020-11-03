  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Чернігівщині через смертельне ДТП затримали прокурора

    • Розсилка
    На Чернігівщині через смертельне ДТП затримали прокурора - На Чернігівщині через смертельне ДТП затримали прокурора
    На Чернігівщині через смертельне ДТП затримали прокурора

    Від отриманих травм водій та пасажирка автомобіля померли на місці

    Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань розпочато кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася поблизу смт. Березна Чернігівської області.

    Про це інформує Офіс генерального прокурора.

    За попередньою інформацією, зранку 2 листопада 2020 року керівник однієї з місцевих прокуратур Чернігівської області, перебуваючи за кермом автомобіля Acura, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ.

    Від отриманих травм водій та пасажирка автомобілю ВАЗ померли на місці.

    Прокурора затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. 

    ДТП Офіс Генерального прокурора водій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies