На Чернігівщині через смертельне ДТП затримали прокурора

Від отриманих травм водій та пасажирка автомобіля померли на місці

Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань розпочато кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася поблизу смт. Березна Чернігівської області.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

За попередньою інформацією, зранку 2 листопада 2020 року керівник однієї з місцевих прокуратур Чернігівської області, перебуваючи за кермом автомобіля Acura, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ.

Від отриманих травм водій та пасажирка автомобілю ВАЗ померли на місці.

Прокурора затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.