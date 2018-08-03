На Чернігівщині перекинувся автобус з дітьми, четверо потрапили до лікарні



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Фото: поліція Чернігівської області

За попередніми даними, під час виконання маневру водій не впорався з керуванням і зачепив бордюр та перекинувся

Вранці 3 серпня у Ніжинському районі Чернігівської області перекинувся автобус, який перевозив команду веслярів. Унаслідок аварії травми дістали четверо дітей та четверо дорослих.

Про це Громадському повідомив речник Нацполіції Чернігівської області Сергій Бриль.

ДТП сталося близько 11:00 поблизу села Мала Кошелівка Ніжинського району.

Діти разом з батьками їхали на змагання з Києва до Конотопа на Сумщині.

Після ДТП у Ніжинську лікарню доставили 8 людей — 4 дитини і 4 дорослих. «Троє пасажирів автобуса у стабільно-важкому стані у реанімації, серед них дитина», — додав Бриль.

За його словами, поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

За попередніми даними, під час виконання маневру водій не впорався з керуванням і зачепив бордюр та перекинувся.