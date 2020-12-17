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    На Чернігівщині заблокували російські пропагандистські телеканали

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    Заборонили &laquo;Беларусь 24&raquo;,&nbsp;&laquo;ТНТ&raquo;, &laquo;Охота и рыбалка&raquo;, &laquo;Россия 1&raquo;, &laquo;Первый канал. Всемирная сеть&raquo; - На Чернігівщині заблокували російські пропагандистські телеканали
    Заборонили «Беларусь 24», «ТНТ», «Охота и рыбалка», «Россия 1», «Первый канал. Всемирная сеть»
    Фото: відкриті джерела

    Показ телеканалів припинено

    У Чернігівській області припинено трансляцію п'яти російських телеканалів, обмежених для показу на території України. Про це повідомляє Нацрада з питань телебачення і радіомовлення.

    Зазначається, що представниця Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Чернігівській області Ірина Сенченко зреагувала на інформацію про поширення російських програм у громадському закладі міста Мена.

    «На початку грудня до Сенченко надійшло звернення про трансляцію у громадському закладі Мени, що на Чернігівщині, обмежених для ретрансляції на території України російських телеканалів «Беларусь 24», «ТНТ», «Охота и рыбалка», «Россия 1», «Первый канал. Всемирная сеть», – йдеться в повідомленні.

    Представниця медіарегулятора і правоохоронці Чернігівщини провели роз’яснювальну розмову з керівниками закладу, показ телеканалів припинено.

    «Подібна робота проводиться представниками Національної ради в усіх областях, у разі надходження звернень факти перевіряють і вживають належних заходів», – зазначають у відомстві.

    У Нацраді уточнюють, що станом на грудень до переліку іноземних програм, ретрансляцію яких обмежено через наявність у контенті порушень вимог Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, входять 94 телеканали.

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    Теги: Росія телебачення пропаганда Україна Чернігів
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