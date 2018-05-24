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    На Чернігівщині затримали на хабарі трьох посадовців поліції

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    На Чернігівщині затримали на хабарі трьох посадовців поліції

    Під час затримання зловмисники чинили опір та намагалися втекти на автомобілі з місця події

    Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі керівників слідчого відділу, сектору превентивної діяльності та старшого дільничного одного з районних відділів поліції у Чернігівській області.

    Правоохоронці встановили, що посадовці організували механізм систематичного вимагання неправомірної вигоди від місцевих жителів за уникнення кримінальної відповідальності за скоєні правопорушення. Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання зловмисниками п’яти з половиною тисяч гривень від мешканця райцентру.

    За вказану суму поліцейські обіцяли не притягати підозрюваного у скоєнні крадіжки чужого майна до кримінальної відповідальності. Співробітники СБУ затримали посадовців поблизу районного центру після одержання всієї суми хабара.

    Під час затримання зловмисники чинили опір та намагалися втекти на автомобілі з місця події.

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    На Чернігівщині затримали на хабарі трьох посадовців поліції
    На Чернігівщині затримали на хабарі трьох посадовців поліції
    На Чернігівщині затримали на хабарі трьох посадовців поліції

    Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

    Операція з викриття протиправних дій посадовців проводилася спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Національної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури. 

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