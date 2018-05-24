На Чернігівщині затримали на хабарі трьох посадовців поліції
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Розсилка
Під час затримання зловмисники чинили опір та намагалися втекти на автомобілі з місця події
Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі керівників слідчого відділу, сектору превентивної діяльності та старшого дільничного одного з районних відділів поліції у Чернігівській області.
Правоохоронці встановили, що посадовці організували механізм систематичного вимагання неправомірної вигоди від місцевих жителів за уникнення кримінальної відповідальності за скоєні правопорушення. Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання зловмисниками п’яти з половиною тисяч гривень від мешканця райцентру.
За вказану суму поліцейські обіцяли не притягати підозрюваного у скоєнні крадіжки чужого майна до кримінальної відповідальності. Співробітники СБУ затримали посадовців поблизу районного центру після одержання всієї суми хабара.
Під час затримання зловмисники чинили опір та намагалися втекти на автомобілі з місця події.
Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
Операція з викриття протиправних дій посадовців проводилася спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Національної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.