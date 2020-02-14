  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На дачі російського прокурора знайшли закопаний труп його дружини

    • Розсилка
    На дачі російського прокурора знайшли закопаний труп його дружини

    За попередньою інформацією, тіло належить його цивільній дружині, яка пропала понад місяць тому

    У Північній Осетії поліція виявила труп жінки на заміській ділянці колишнього прокурора Ігоря Чельдієва.

    Про це повідомляє Телеграм-канал База.

    За попередньою інформацією, тіло належить його цивільній дружині, яка пропала понад місяць тому. 45-річна жінка зникла з дому, після чого її сестра звернулася в поліцію. Перші пошуки виявилися безрезультатними.

    Оперативники МВС Північної Осетії приїхали до Чельдієва додому і звернули увагу на горбок на ділянці, що виділявся із загального ландшафту.

    Колишній прокурор занервував і зізнався, що там закопано тіло його подруги.

    За словами Чельдієва, жінка загинула випадково, впавши і ударившись головою. На трупі дійсно виявили травму черепа.

    Старший прокурор Ігор Чельдієв відповідав, в тому числі, і за нагляд за діями місцевого УФСБ.

    Нагадаємо, 1 лютого на Оболоні рибалки витягли із води пакет із людською головою.

    Росія МВС смерть поліція жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ