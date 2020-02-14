На дачі російського прокурора знайшли закопаний труп його дружини
За попередньою інформацією, тіло належить його цивільній дружині, яка пропала понад місяць тому
У Північній Осетії поліція виявила труп жінки на заміській ділянці колишнього прокурора Ігоря Чельдієва.
Про це повідомляє Телеграм-канал База.
За попередньою інформацією, тіло належить його цивільній дружині, яка пропала понад місяць тому. 45-річна жінка зникла з дому, після чого її сестра звернулася в поліцію. Перші пошуки виявилися безрезультатними.
Оперативники МВС Північної Осетії приїхали до Чельдієва додому і звернули увагу на горбок на ділянці, що виділявся із загального ландшафту.
Колишній прокурор занервував і зізнався, що там закопано тіло його подруги.
За словами Чельдієва, жінка загинула випадково, впавши і ударившись головою. На трупі дійсно виявили травму черепа.
Старший прокурор Ігор Чельдієв відповідав, в тому числі, і за нагляд за діями місцевого УФСБ.
Нагадаємо, 1 лютого на Оболоні рибалки витягли із води пакет із людською головою.