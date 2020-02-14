На дачі російського прокурора знайшли закопаний труп його дружини



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За попередньою інформацією, тіло належить його цивільній дружині, яка пропала понад місяць тому

У Північній Осетії поліція виявила труп жінки на заміській ділянці колишнього прокурора Ігоря Чельдієва.

Про це повідомляє Телеграм-канал База.

За попередньою інформацією, тіло належить його цивільній дружині, яка пропала понад місяць тому. 45-річна жінка зникла з дому, після чого її сестра звернулася в поліцію. Перші пошуки виявилися безрезультатними.

Оперативники МВС Північної Осетії приїхали до Чельдієва додому і звернули увагу на горбок на ділянці, що виділявся із загального ландшафту.

Колишній прокурор занервував і зізнався, що там закопано тіло його подруги.

За словами Чельдієва, жінка загинула випадково, впавши і ударившись головою. На трупі дійсно виявили травму черепа.

Старший прокурор Ігор Чельдієв відповідав, в тому числі, і за нагляд за діями місцевого УФСБ.

Нагадаємо, 1 лютого на Оболоні рибалки витягли із води пакет із людською головою.