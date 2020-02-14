Новий смертельний рекорд: в Китаї за добу від коронавірусу померли 254 людини



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В Китаї за добу від коронавірусу померли 254 людини Фото: АР

За добу було зафіксовано 15 152 нових випадки інфікування китайським вірусом

За добу у Китаї від коронавірусу Covid-19 загинула рекордна від початку епідемії кількість людей — 254.

Про це повідомляє Associated Press.

Також повідомляється про різкий стрибок захворювання на коронавірус - за добу було зафіксовано 15152 нових випадки інфікування.

Такі цифри були зафіксовані після того, як в провінції Хубей, яка є епіцентром вірусу, використовували новий метод діагностики хворих, що дозволяє прискорити процес виявлення коронавірусу.

Зазначимо, всього в Китаї від коронавірусу загинули 1369 осіб, 59 804 - інфіковані.

Нагадаємо, що у Японії зафіксували першу смерть від коронавірусу Covid-19.

Раніше у Лондоні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом нового типу.

Як повідомлялось, станом на 13 лютого загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, в Китаї зросла до 1368 осіб.

Кількість заражених в Китаї досягла 59805 людей. Всього у світі — 60328.

Таким чином за добу на новий коронавірус захворіли понад 15 тисяч людей. У свою чергу, одужали у Китаї за останніми даними 5986 осіб.

Нагадаємо, раніше посольство України в КНР повідомило, що через розповсюдження вірусу уряд України вирішив евакуювати громадян України з провінції Хубей, у якій запроваджено карантин. Спеціальний чартерний рейс за маршрутом «Київ — Ухань — Київ» був запланований на 11 лютого. Однак ввечері 10 лютого в. о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін повідомив, що евакуація громадян України з провінції Хубей, яка планувалася на 11 лютого, ймовірно, буде перенесена на іншу дату.

Напередодні міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що евакуація українців з Уханя у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї відбудеться після того, як будуть виключені всі можливі ризики занесення коронавірусу до України.

У той же час українці, які перебувають в Ухані, розповіли про те, що уряд України постійно змінює дату вильоту і не забирає їх.