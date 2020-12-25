Україна запропонує виробникам вакцини перевозити її «Мрією», щоб отримати препарат поза чергою
Український літак «Мрія» користувалася попитом для перевезення протиепідемічних матеріалів
За словами нардепа, уряд вже готує пропозицію компаніям Pfizer, BioNTech та AstraZeneca
Влада України запропонує виробникам вакцини проти коронавірусу свої послуги з транспортування препарату літаком «Мрія» в обмін на отримання вакцини. З такою заявою виступив «слуга народу», глава комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький в ефірі телеканалу Україна 24.
Він нагадав, що за угодою в рамках ініціативи COVAX Україна повинна отримати вакцину в кінці лютого - початку березня.
«Але на сьогодні зусиллями Міністерства закордонних справ, президента України, ведуться переговори з виробниками, з президентами країн, де знаходяться виробники, щоб отримати цю вакцину як можна раніше», - зазначив нардеп.
За його словами, уряд готує пропозицію щодо таких виробників, як Pfizer, BioNTech і AstraZeneca, щоб використовувати для транспортування вакцини найбільший літак у світі Ан-225.
«Найпотужніший літак у світі можна оснастити спеціальним обладнанням для підтримки температури мінус 70, і за це прискорити отримання вакцини, якщо ми будемо доставляти цю вакцину на інші замовлення, які надходять до компаній-виробників. Ми будемо просити, щоб отримати позачергово, поза квотою вакцини», - заявив депутат.
Як відомо, у бюджеті на 2021 рік закладено трохи менше 3 млрд грн на придбання 8 млн доз вакцини. Це дозволить вакцинувати лише 4 млн українців, які належать до груп ризику.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках. Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.
24 грудня Степанов заявив «Главкому» , що Україна зможе приймати 300 тисяч доз вакцин від Covid-19 на тиждень.
Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%. 12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.