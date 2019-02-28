На Дніпропетровщині горів дитячий садок



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Пожежа виникла на даху дошкільного навчального закладу, вогнем пошкоджено дах будівлі закладу на площі 9 квадратних метрів

Вранці, 28 лютого, в селі Петрове Софіївського району Дніпропетровської області загорівся дах дитячого садка. За 15 хвилин після прибуття пожежників вогонь було ліквідовано. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Після отримання повідомлення про пожежу на вулиці Центральна села Петрове Софіївського району за вказаною адресою було направлено рятувальників 41-ої державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла на даху дошкільного навчального закладу. Вогнем пошкоджено дах будівлі закладу на площі 9 квадратних метрів. За 15 хвилин пожежу було ліквідовано. До ліквідації пожежі залучено п’ять чоловік особового складу та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки. Загиблих та постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 25 лютого, в Солом'янському районі Києва сталася пожежа: загорілася будівля на території Свято-Покровської церкви. Загорілася одноповерхова будівля з горищем. За словами місцевих жителів, ця будівля використовувалася як підсобне приміщення. Вона знаходилася в декількох метрах від стін храму, але вогонь не встиг поширитися. Споруда згоріла повністю. Попередньо, обійшлося без постраждалих.