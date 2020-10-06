Жахлива смерть дитини в Києві: батько підпалив ліжко хлопчика (фото, відео)



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Трагедія сталась у будинку на проспекті Правди Фото: Київ оперативний

Поліція затримала чоловіка

У понеділок, 5 жовтня, в одній з квартир на проспекті Правди сталася пожежа. Інформація про загорання надійшла до екстрених служб о 20:40. За викликом негайно виїхали наряди поліції, рятувальники та медики. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Після гасіння пожежі у квартирі виявили тіло шестирічного хлопчика. Окрім цього, у помешканні перебував 35-річний батько загиблого хлопчика, який неадекватно себе поводив і відмовлявся відчиняти двері рятувальникам та правоохоронцям.

Як повідомляє «Київ оперативний», 35-річний батько забрав дитину в гості. Мама прийшла забирати хлопчика, батько її не пустив до квартири. Він запустив чадного газу в квартиру та підпалив ліжко дитини.

Батько виявився колишнім військовим.

Правоохоронці затримали чоловіка. Наразі з ним проводяться слідчі дії.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Подільського управління столичної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство）Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясовують усі обставини скоєного.