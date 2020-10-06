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    Жахлива смерть дитини в Києві: батько підпалив ліжко хлопчика (фото, відео)

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    Трагедія сталась у будинку на проспекті Правди - Жахлива смерть дитини в Києві: батько підпалив ліжко хлопчика (фото, відео)
    Трагедія сталась у будинку на проспекті Правди
    Фото: Київ оперативний

    Поліція затримала чоловіка

    У понеділок, 5 жовтня, в одній з квартир на проспекті Правди сталася пожежа. Інформація про загорання надійшла до екстрених служб о 20:40. За викликом негайно виїхали наряди поліції, рятувальники та медики. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Після гасіння пожежі у квартирі виявили тіло шестирічного хлопчика. Окрім цього, у помешканні перебував 35-річний батько загиблого хлопчика, який неадекватно себе поводив і відмовлявся відчиняти двері рятувальникам та правоохоронцям. 

    Як повідомляє «Київ оперативний», 35-річний батько забрав дитину в гості. Мама прийшла забирати хлопчика, батько її не пустив до квартири. Він запустив чадного газу в квартиру та підпалив ліжко дитини.

    Батько виявився колишнім військовим.

    Правоохоронці затримали чоловіка. Наразі з ним проводяться слідчі дії.

    Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Подільського управління столичної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство）Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясовують усі обставини скоєного.

    Національна поліція України пожежа Київ кримінал ДСНС діти вбивство смерть рятувальники чоловік
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