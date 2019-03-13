На Дніпропетровщині міського голову затримали на хабарі



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Міського голову затримали після одержання частини неправомірної вигоди в розмірі 5 тисяч доларів

За неправомірну вигоду в розмірі 30 000 доларів міський голова пообіцяв вирішити питання щодо надання в оренду підприємцю земельної ділянки, розташованої на території Верхівцевського району

Військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України було задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди Верхівцевським міським головою Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області.

Про це повідомляє прес-служба Військової прокуратури Південного регіону України.

Встановлено, що за неправомірну вигоду в розмірі 30 000 доларів міський голова пообіцяв вирішити питання щодо надання в оренду підприємцю земельної ділянки, розташованої на території Верхівцевського району.

13 березня після одержання частини вказаної суми неправомірної вигоди в розмірі 5 000 доларів високопосадовця затримали у порядку ст. 208 КПК України. Тривають невідкладні слідчі дії.

«Затриманій особі планується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу», - зазначили в прокуратурі.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУ НП в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, начальника відділу інспекції державного контролю об’єктів культурної спадщини та археологічного нагляду Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації затримали під час одержання неправомірної вигоди.