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У російському Курську пролунав вибух (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У російському Курську пролунав вибух (відео)
Очевидці заявили, що бачили спалах у небі над Курськом 5 квітня
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Про причини та наслідки інциденту наразі не повідомляється

У середу, 5 квітня, у російському місті Курськ прогримів вибух. Про це повідомив місцевий Telegram-канал.

Про «бавовну» стало відомо приблизно о 22:20.

«Щось бахнуло, усі чули», – пише курський паблік.

Згодом з’явилося повідомлення, що вибух пролунав неподалік від проспекту Дериглазова. Про причини та наслідки наразі не повідомляється. Реакції влади поки що немає. 

Нагадаємо, що 5 квітня жителі тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжі почули гучні вибухи.

До слова, вночі 4 квітня на півночі тимчасово окупованого Криму прогриміли вибухи: безпілотники атакували ферму, де жили окупанти.

До відома, завершилася 406-а доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав три ракетні та 21 авіаційний удари, здійснив понад 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України. 

Теги: вибух відео росія

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