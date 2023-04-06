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Нічна «бавовна» у Мелітополі: стало відомо, куди ударили ЗСУ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна «бавовна» у Мелітополі: стало відомо, куди ударили ЗСУ
У Мелітополі майже щодня гримлять вибухи
фото ілюстративне

Вибухи чули жителі майже всього Мелітополя

У ніч на 6 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміло близько чотирьох потужних вибухів. Прильоти були по військовій базі ворога, що дислокується на аеродромі. Про це повідомляє РІА Мелітополь.

Вибухи добре чули жителі майже всього Мелітополя. Їхня потужність була такою, що в декого вікна відчинялися від вибухової хвилі.

Після прильотів у бік аеродрому промчали машини швидкої допомоги. Про кількість загиблих і поранених окупантів поки що невідомо.

Також повідомляється, що окупанти, традиційно, застосовували своє ППО. Місцеві жителі бачили, як ракета летіла над їхніми будинками.

Раніше мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомив про гучні вибухи у місті

Нагадаємо, що зранку 5 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли вибухи.

Під Мелітополем окупанти взяли в заручники пацієнтів лікарні.

Як повідомлялося, у Мелітополі окупанти продовжують чинити психологічний вплив на місцеве населення шляхом розповсюдження листівок щодо їх евакуації до Росії. Лякають людей майбутнім наступом Збройних сил України.

Теги: Мелітополь Запорізька область окупанти війна ЗСУ вибух

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