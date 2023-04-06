Нічна «бавовна» у Мелітополі: стало відомо, куди ударили ЗСУ

У Мелітополі майже щодня гримлять вибухи

Вибухи чули жителі майже всього Мелітополя

У ніч на 6 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміло близько чотирьох потужних вибухів. Прильоти були по військовій базі ворога, що дислокується на аеродромі. Про це повідомляє РІА Мелітополь.

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Вибухи добре чули жителі майже всього Мелітополя. Їхня потужність була такою, що в декого вікна відчинялися від вибухової хвилі.

Після прильотів у бік аеродрому промчали машини швидкої допомоги. Про кількість загиблих і поранених окупантів поки що невідомо.

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Також повідомляється, що окупанти, традиційно, застосовували своє ППО. Місцеві жителі бачили, як ракета летіла над їхніми будинками.

Раніше мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомив про гучні вибухи у місті.

Нагадаємо, що зранку 5 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли вибухи.

Під Мелітополем окупанти взяли в заручники пацієнтів лікарні.

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Як повідомлялося, у Мелітополі окупанти продовжують чинити психологічний вплив на місцеве населення шляхом розповсюдження листівок щодо їх евакуації до Росії. Лякають людей майбутнім наступом Збройних сил України.