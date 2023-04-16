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Окупанти здійснили удари по Запорізькій та Миколаївській областях

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Окупанти здійснили удари по Запорізькій та Миколаївській областях
Пролунали вибухи під час повітряної тривоги в Запорізькій і Миколаївській областях
фото з відкритих джерел

Місцеві мешканці чули вибухи під час повітряної тривоги

О 02:30 год, 16 квітня, була оголошена повітряна тривога у п'яти областях: Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та в тимчасово окупованому Криму.

Пролунали вибухи під час повітряної тривоги в Запорізькій і Миколаївській областях. 

Про вибухи в запоріжжі повідомляють місцеві Telegram-канали і «Суспільне»

 
Начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет інформує про вибухи у Снігурівському районі. 

Близько 03:00 год, внаслідок російської атаки Запорізької області постраждала церква. 

Про це інформує пресслужба Запорізької ОВА. 

«У Комишувасі постраждала місцева церква, в якій, на щастя, не проводили службу. Руйнувань зазнали й будівлі поруч», - йдеться в повідомленні. 

Станом на 02:56 год. було зафіксовано обстріли в районі Снігурівки.

«Зафіксовано обстріли в районі Снігурівки. Було чутно близько десятка вибухів. Поки з'ясовуємо подробиці, офіційна інформація буде пізніше», – повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Він зазначив, що, за попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

О 04:24 було оголошено про відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, у суботу ввечері, 15 квітня, окупанти здійснили авіаудар по Сумщині й Чернігівщини. Росіяни обстріляли комунальну установу та підприємство. 

Теги: вибух Запорізька область Миколаївщина

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