Окупанти здійснили удари по Запорізькій та Миколаївській областях
Місцеві мешканці чули вибухи під час повітряної тривоги
О 02:30 год, 16 квітня, була оголошена повітряна тривога у п'яти областях: Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та в тимчасово окупованому Криму.
Пролунали вибухи під час повітряної тривоги в Запорізькій і Миколаївській областях.
Про вибухи в запоріжжі повідомляють місцеві Telegram-канали і «Суспільне».
Начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет інформує про вибухи у Снігурівському районі.
Близько 03:00 год, внаслідок російської атаки Запорізької області постраждала церква.
Про це інформує пресслужба Запорізької ОВА.
«У Комишувасі постраждала місцева церква, в якій, на щастя, не проводили службу. Руйнувань зазнали й будівлі поруч», - йдеться в повідомленні.
Станом на 02:56 год. було зафіксовано обстріли в районі Снігурівки.
«Зафіксовано обстріли в районі Снігурівки. Було чутно близько десятка вибухів. Поки з'ясовуємо подробиці, офіційна інформація буде пізніше», – повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.
Він зазначив, що, за попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
О 04:24 було оголошено про відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, у суботу ввечері, 15 квітня, окупанти здійснили авіаудар по Сумщині й Чернігівщини. Росіяни обстріляли комунальну установу та підприємство.
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