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Росія атакувала Україну дронами, удар по військомату у Брянській області: головне за ніч

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Росія атакувала Україну дронами, удар по військомату у Брянській області: головне за ніч
У ніч на 19 квітня російські окупанти атакували Одещину ударними БПЛА типу «Шахед-136»
фото з вільних джерел

Сили ППО збили два ворожих розвідувальних БпЛА («Орлан-10» і «Суперкам»), а також вісім ударних (сім - типу «Шахед-136» та 1 – «Ланцет»).

Російські загарбники атакували Одесу, Запоріжжя та Дніпро. Тим часом, у Брянській області Російської Федерації зафіксовано удар дроном по військомату. Між тим, президент США Джо Байден продовжив розпорядження щодо блокування російських суден. Водночас, президент Мексики звинуватив Пентагон у шпигунстві. Окрім цього, НАТО закликав збільшити допомогу Україні. «Главком» зібрав ці та інші новини ночі проти 18 квітня, щоб ви були в курсі головних подій.

Росія атакувала дронами Одесу, Запоріжжя та Дніпро

Увечері, 18 квітня, сили протиповітряної оборони України збили 7 російських безпілотників поблизу Запоріжжя та Дніпра. З них 6 – це іранські дрони-камікадзе типу Shahed-136.
Про це повідомляється на сторінці повітряного командування «Схід».

Зазначається, що в районі Запоріжжя сили ППО знешкодили 6 безпілотників, а ще один збили в околицях Дніпра. Про руйнування чи постраждалих не повідомлялося.

У ніч на 19 квітня російські окупанти атакували Одещину ударними БПЛА типу «Шахед-136». Більшість дронів було знищено, але є влучення по об’єкту громадської інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці влучання виникла пожежа. Наразі вживаються заходи щодо локалізації пожежі, на місці події задіяні підрозділи ДСНС та інші структури.

Загалом, сили ППО збили два ворожих розвідувальних БпЛА («Орлан-10» і «Суперкам»), а також вісім ударних (сім - типу «Шахед-136» та 1 – «Ланцет»).

У Брянській області дрон атакував військомат

У ввечері, 18 квітня, у Брянській області повідомили про нібито атаку дроном на будівлю військкомату в місті Новозибків. За словами місцевого губернатора, нібито була атакована будівля військкомату міського округу Новозибків.

«Постраждалих немає, будівля частково пошкоджена, вибиті шибки. На місці працюють оперативні служби», – повідомив Богомаз. Фото та відео доказ наслідків удару російський губернатор не опублікував.

Джо Байден продовжив розпорядження на блокування російських суден

Президент США Джо Байден на рік продовжив заборону приймати в американських портах кораблі під прапором Росії.

Зокрема, Байден прийняв рішення продовжити на рік дію введеного минулого року у квітні Указу про заборону швартуватись у портах США суднам, які ходять під прапором Росії або іншим чином пов'язані з РФ.

Президент Мексики звинуватив Пентагон у шпигунстві

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор звинуватив Пентагон у шпигунстві за його урядом. На тлі зростання напруженості між військово-морськими силами США та армією Мексики президент повідомив, що почне засекречувати інформацію зі збройних сил для захисту національної безпеки. 

У Пентагоні зазначили, що Міністерство оборони США має міцне партнерство у сфері оборони з армією та флотом Мексики, і що організації вирішують спільні виклики, поважаючи суверенітет один одного та відповідні програми зовнішньої політики.

НАТО закликав збільшити підтримку для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що союзники мають надати Україні більше зброї та матеріальних засобів.

Посилаючись на дані, що в України невдовзі можуть закінчитися боєприпаси протиповітряної оборони, Столтенберґ наголосив, що військова допомога матиме вирішальне значення для українського просування.

Заява Столтенберґа пролунала на тлі скандалу із витоком секретних документів Пентагону. У них серед іншого, йдеться і про можливе виснаження української системи протиповітряної оборони та брак боєприпасів для відбиття імовірних російських атак із застосуванням ракет і безпілотників.

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Теги: Одеса Запоріжжя Дніпро росія США Мексика НАТО окупанти військомат президент Пентагон тривога

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