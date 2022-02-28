На Дніпропетровщині ситуація стабільна та контрольована

На вулицях міст і сіл спокійно, а штаб оборони працює цілодобово

Як повідомив голова Дніпропетровської ОДА, керівник Ради оборони Дніпропетровської області Валентин Резніченко, на цю годину ситуація в області стабільна та повністю контрольована.

«Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Охороняють об’єкти критичної інфраструктури, – зазначив Валентин Резніченко. – Жителі об’єдналися. Створюють волонтерські штаби. Записуються до Сил територіальної оборони. Допомагають патрулювати вулиці. Тільки разом зможемо захистити область та Україну».

Очільник області наголосив: на вулицях міст і сіл спокійно, а штаб оборони працює цілодобово. Резніченко додав, що на сьогодні у регіоні не зафіксовано жодної спроби мародерства. Працюють магазини, аптеки, лікарні. Продукти, питна вода, медикаменти – все є.

«Прошу всіх чітко дотримуватися комендантської години. Залишатися вдома, у безпеці. Це зараз принципово. У такий спосіб ви допоможете запобігти спробам вторгнення», – нагадав він.

У Дніпропетровській області комендантська година – з 20:00 до 6:00. У цей час заборонено виходити на вулицю та в громадські місця без спеціальних перепусток.

Нагадаємо, протиповітряна оборона повідомила про втрати авіації окупантів за добу.

Також у Миколаєві тероборона дала бій російським танкам.

Як повідомлялося, у Харкові окупанти використовують бомби, заборонені Женевською конвенцією.

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