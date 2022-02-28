  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На Дніпропетровщині ситуація стабільна та контрольована

    На Дніпропетровщині ситуація стабільна та контрольована
    фото з відкритих джерел

    На вулицях міст і сіл спокійно, а штаб оборони працює цілодобово

    Як повідомив голова Дніпропетровської ОДА, керівник Ради оборони Дніпропетровської області Валентин Резніченко, на цю годину ситуація в області стабільна та повністю контрольована.

    «Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Охороняють об’єкти критичної інфраструктури, – зазначив Валентин Резніченко. – Жителі об’єдналися. Створюють волонтерські штаби. Записуються до Сил територіальної оборони. Допомагають патрулювати вулиці. Тільки разом зможемо захистити область та Україну».

    Очільник області наголосив: на вулицях міст і сіл спокійно, а штаб оборони працює цілодобово. Резніченко додав, що на сьогодні у регіоні не зафіксовано жодної спроби мародерства. Працюють магазини, аптеки, лікарні. Продукти, питна вода, медикаменти – все є.

    «Прошу всіх чітко дотримуватися комендантської години. Залишатися вдома, у безпеці. Це зараз принципово. У такий спосіб ви допоможете запобігти спробам вторгнення», – нагадав він.

    У Дніпропетровській області комендантська година – з 20:00 до 6:00. У цей час заборонено виходити на вулицю та в громадські місця без спеціальних перепусток.

    Нагадаємо, протиповітряна оборона повідомила про втрати авіації окупантів за добу.

    Також у Миколаєві тероборона дала бій російським танкам.

    Як повідомлялося, у Харкові окупанти використовують бомби, заборонені Женевською конвенцією.

    Читайте також:
    Теги: Росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина Валентин Резніченко час комендантська година
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Дніпропетровщині ситуація стабільна та контрольована