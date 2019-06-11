На Дніпропетровщині знайшли мертвим відомого фермера



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Біля загиблого лежав автомат Калашникова

У Новопавлівській громаді Дніпропетровської області у власному будинку без ознак життя був знайдений відомий місцевий фермер Сергій Кондратюк. Близько 8-ї ранку його з вогнепальним пораненням голови виявила дружина.

Про це повідомляє видання Петропавлівка.City.

За повідомленням Синельниківської міськпрокуратури, поруч із загиблим знайшли вогнепальну зброю, зовні схожу на автомат Калашникова.

Подібна зброя була зареєстрована на загиблого. Про це повідомляє перший заступник керівника Синельниківської місцевої прокуратури Тарас Тарковський.

«Зброя такого виду була зареєстрована на Сергія Кондратюка. Обставини смерті з’ясовуються», - говорить Тарас Тарковський.

Сергій Максимович Кондратюк очолював СФГ «Кондратюк» в Новопавлівській громаді. В обробітку господарства близько 4 тис. га землі, понад 600 пайовиків. Це був найбільший землекористувач в Новопавлівській ОТГ.

На момент смерті чоловікові виповнилося 48 років.

Проводяться слідчі дії, вирішується питання про призначення експертиз. Відкрито кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство».