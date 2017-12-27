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    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО

    Підрозділ з 2015 року ніс бойове чергування у зоні проведення АТО
    Зенітно-ракетний підрозділ два роки ніс бойове чергування у зоні проведення АТО. Про це йдеться у сюжеті місцевого 9 каналу. До пункту постійної дислокації біля Дніпра повернулися бійці 1039-го ракетно-зенітного полку. Підрозділ з 2015 року ніс бойове чергування у зоні проведення АТО. Два роки підрозділ виконував бойові
    • Сьогодні, 12:39
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    Підрозділ з 2015 року ніс бойове чергування у зоні проведення АТО

    Зенітно-ракетний підрозділ два роки ніс бойове чергування у зоні проведення АТО.

    Про це йдеться у сюжеті місцевого 9 каналу.

    До пункту постійної дислокації біля Дніпра повернулися бійці 1039-го ракетно-зенітного полку. Підрозділ з 2015 року ніс бойове чергування у зоні проведення АТО.

    Два роки підрозділ виконував бойові завдання у Донецькій та Луганській областях. Полк повернувся у ППД у повному складі, втрат немає.

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    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО
    На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО

    Бійців на Дніпропетровщині зустрічали родичі та друзі.

    Найближчий час зенітники проведуть зі своїми родинами. Потім повернуться до військової частини.

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