На Дніпропетровщину повернулися зенітники після двох років в АТО

Підрозділ з 2015 року ніс бойове чергування у зоні проведення АТО

Зенітно-ракетний підрозділ два роки ніс бойове чергування у зоні проведення АТО. Про це йдеться у сюжеті місцевого 9 каналу. До пункту постійної дислокації біля Дніпра повернулися бійці 1039-го ракетно-зенітного полку. Підрозділ з 2015 року ніс бойове чергування у зоні проведення АТО. Два роки підрозділ виконував бойові



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Підрозділ з 2015 року ніс бойове чергування у зоні проведення АТО

Зенітно-ракетний підрозділ два роки ніс бойове чергування у зоні проведення АТО.

Про це йдеться у сюжеті місцевого 9 каналу.

До пункту постійної дислокації біля Дніпра повернулися бійці 1039-го ракетно-зенітного полку. Підрозділ з 2015 року ніс бойове чергування у зоні проведення АТО.

Два роки підрозділ виконував бойові завдання у Донецькій та Луганській областях. Полк повернувся у ППД у повному складі, втрат немає.

Бійців на Дніпропетровщині зустрічали родичі та друзі.

Найближчий час зенітники проведуть зі своїми родинами. Потім повернуться до військової частини.