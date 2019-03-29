На Донбасі бойовики гатили з великокаліберних мінометів



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Втрат серед українських захисників немає

28 березня російські окупаційні війська сім разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому чотири рази застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

«У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід« було здійснено чотири обстріли: з мінометів калібрів 120 та 82 мм – у районі населеного пункту Гнутове; двічі – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка; з великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Лебединське», - ідеться в повідомленні.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог відкривав вогонь тричі:

двічі – з мінометів калібру 82 мм у районі населеного пункту – поблизу села Кримське;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Станиця Луганська.

Втрат серед українських захисників немає.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 28 березня вогнем у відповідь трьох окупантів було поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.