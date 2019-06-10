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    На Донбасі бойовики випустили 10 мін поблизу Зайцевого

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    На Донбасі бойовики випустили 10 мін поблизу Зайцевого

    Втрати ворога в результаті вогню у відповідь з боку українських підрозділів уточнюються

    Російські окупанти від початку доби чотири рази обстріляли позиції Об’єднаних сил на Луганському і Донецькому напрямках.

    Про це поінформував речник Міноборони Максим Праута на брифінгу в понеділок, 10 червня.

    «Станом на 12-ту годину російсько-окупаційні війська здійснили чотири обстріли, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає», - сказав Праута.

    Він уточнив, що на Луганському напрямку окупанти вночі випустили 10 мін 120-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Зайцевого.

    На Донецькому напрямку ворог з боку окупованого населеного пункту Верхньошироківське 15 хвилин обстрілював українські позиції в районі Пищевика зі станкового протитанкового гранатомету, поінформував речник Міноборони.

    В районі Водяного, за його словами, окупанти здійснили два обстріли з використанням великокаліберних кулеметів. Перший розпочався о 5-й ранку і тривав понад півтори години. Другий раз противник вів вогонь з 7:40 до 8:15.

    Втрати ворога в результаті вогню у відповідь з боку українських підрозділів уточнюються, додав Праута.

    Нагадаємо, командування Операції об'єднаних сил 10 червня повідомило, що внаслідок чергових порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації вкотре зірвано виконання цілого комплексу заходів визначених Мінськими домовленостями, щодо розведення сил і засобів на ділянці «Станиця Луганська».

    Джерело: Укрінформ

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