Розведення сил у Станиці Луганській знову зірвано



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Наступною датою початку розведення сил і засобів на ділянці Станиця Луганська, за умови дотримання цілковитого припинення вогню протягом 7 діб, може бути лише 16 червня

Внаслідок чергових порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації вкотре зірвано виконання цілого комплексу заходів визначених Мінськими домовленостями, щодо розведення сил і засобів на ділянці «Станиця Луганська».

Про це вранці 10 червня повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

«Зокрема, починаючи із 7 червня, з боку російських окупаційних підрозділів відбулися обстріли розташованих у цьому районі позицій підрозділів сил ООС, про що зазначено у звіті спостережної моніторингової Місії ОБСЄ», - говориться у повідомленні на сторінці Операція об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

«Враховуючи зазначене, наступною датою початку розведення сил і засобів на зазначеній ділянці, за умови дотримання цілковитого припинення вогню протягом 7 діб, може бути лише 16 червня. Зауважимо, що підрозділи Збройних Сил України вже проводять попередню підготовку та готові до відведення сил і засобів», - підкреслили у штабі ООС.

Нагадаємо, раніше заступник командувача ЗСУ, керівник безпекової групи Тристоронньої контактної групи, генерал-майор Богдан Бондар повідомляв, що якщо будуть дотримані всі необхідні умови, розведення сил і засобів на узгодженій ділянці у Станиці Луганській розпочнеться 10 червня.