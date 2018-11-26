На Донбасі минулої доби поранені двоє українських військових



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Двоє українських військових отримали поранення на Донбасі

Окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ

Упродовж минулої доби, 25 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

«Окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. У дев’яти випадках противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Троїцьке, Луганське, Травневе, Піски, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, та Лебединське. Тут російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Малинового, Водяного, Луганського, Новолуганського та Чермалика. Міномети ж 120-го калібру загарбники тричі застосували біля Троїцького та один раз – у районі Луганського.

У ході бойових дій, поранення отримали два військовослужбовці Об'єднаних сил.

26 листопада ворог вогневої активності у районі проведення операції не проявляв.

«Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати бойові завдання у посиленому режимі, у всіх випадках відкриття вогню противником вживають адекватних заходів з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України та цивільного населення», - зазначають військові.

За даними розвідки, протягом минулої доби, чотирьох російських окупантів було знищено, ще шість загарбників - отримали поранення.