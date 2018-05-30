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    На Донбасі на дачі підірвалося подружжя, жінка померла

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    На Донбасі на дачі підірвалося подружжя, жінка померла

    На присадибній ділянці жінка знайшла підозрілий згорток

    Внаслідок вибуху невідомого предмету у Мирнограді Донецької області загинула жінка і постраждав чоловік.

    Про це йдеться у черговому звіті СММ ОБСЄ.

    Трагедія сталася 22 травня.

    «Чоловік повідомив, що він і його дружина працювали на присадибній ділянці на своїй дачі, коли вона знайшла на землі те, що він описав, як невеликий зелено-синій згорток», - говориться у звіті.

    За словами чоловіка, він порадив дружині викинути знайдений предмет. Після цього пролунав вибух.

    В результаті отриманих травм постраждала жінка померла у лікарні 23 травня. Чоловік отримав травми кінцівок.

    «У місцевому відділенні поліції команді Місії повідомили про смерть жінки та поранення чоловіка. Надана інформація відповідала повідомленому раніше чоловіком та медпрацівниками лікарні», – йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

    Нагадаємо, 28 травня у селищі Залізне поблизу Торецька внаслідок обстрілу бойовиків загинула школярка.

    Великокаліберний снаряд влетів просто на подвір'я та розірвався буквально за кілька метрів від місця, де в цей час стояла дівчина. 15-річна Дарина загинула на місці трагедії.

    Джерело: УНН

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