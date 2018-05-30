На Донбасі на дачі підірвалося подружжя, жінка померла
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Розсилка
На присадибній ділянці жінка знайшла підозрілий згорток
Внаслідок вибуху невідомого предмету у Мирнограді Донецької області загинула жінка і постраждав чоловік.
Про це йдеться у черговому звіті СММ ОБСЄ.
Трагедія сталася 22 травня.
«Чоловік повідомив, що він і його дружина працювали на присадибній ділянці на своїй дачі, коли вона знайшла на землі те, що він описав, як невеликий зелено-синій згорток», - говориться у звіті.
За словами чоловіка, він порадив дружині викинути знайдений предмет. Після цього пролунав вибух.
В результаті отриманих травм постраждала жінка померла у лікарні 23 травня. Чоловік отримав травми кінцівок.
«У місцевому відділенні поліції команді Місії повідомили про смерть жінки та поранення чоловіка. Надана інформація відповідала повідомленому раніше чоловіком та медпрацівниками лікарні», – йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
Нагадаємо, 28 травня у селищі Залізне поблизу Торецька внаслідок обстрілу бойовиків загинула школярка.
Великокаліберний снаряд влетів просто на подвір'я та розірвався буквально за кілька метрів від місця, де в цей час стояла дівчина. 15-річна Дарина загинула на місці трагедії.
Джерело: УНН