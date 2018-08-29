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    На Донбасі не вщухають обстріли: окупанти гатять з артилерійських систем

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    Доба на Донбасі: 32 обстріли - На Донбасі не вщухають обстріли: окупанти гатять з артилерійських систем
    Доба на Донбасі: 32 обстріли

    Окупанти 32 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ

    Упродовж минулої доби, 28 серпня, ситуація в районі проведення операції була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

    Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил в Facebook.

    Окупанти 32 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння.

    Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках – із танків, ствольної артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 і 120 мм.

    Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Попасна, Троїцьке, Новолуганське, Майорське, Південне, Новгородське, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине.

    В районах населених пунктів Троїцьке, Новолуганське, Новгородське, Новомихайлівка, Чермалик, Гнутове, Лебединське, Водяне окупанти здійснили 9 обстрілів позицій Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами ствольної артилерії та мінометів. Крім того, поблизу Лебединського противник обстріляв наші позиції з танків.

    При загостренні ситуації підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь для придушення вогневих засобів противника.

    За даними розвідки, трьох окупантів знищено.

    Вночі окупанти двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил з великокаліберних кулеметів поблизу населених пунктів Гнутове та Талаківка.

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