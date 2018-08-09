На Донбасі невідомі обстріляли автомобіль командира штурмової роти «Правого сектора»



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Facebook 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС

Зазначається, що всього було три влучання в автомобіль, два з них - чітко в пасажирські підголовники

Автомобіль командира штурмової роти ДУК «Правий сектор» Дмитра Коцюбайла обстріляли в Донецькій області, в тилу українських бійців.

Про це 9 серпня повідомляє 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Автомобіль, в якому їхав командир першої окремої штурмової роти ДУК ПС - друг Да Вінчі, було обстріляно невідомими диверсантами на під’їзді до Орлівки, зі сторони Уманського. По фрагменту кулі, знайденої в салоні машини, визначено, що це калібр - 7.62мм. Всього було три влучання, два з них - чітко в пасажирські підголовники», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався 2 серпня близько 20:30.

«Того вечора друг Да Вінчі вертався з Покровська, з місцевого відділку поліції, де мав зустріч. Затримавшись у Карлівці, з невеликим запізненням, вирушив в напрямку Авдіївки. Залишається відкритим питання: що це за диверсійна група, яка так вільно орудує в нашому тилу? Але відповідні висновки зроблено, а компетентні служби вже займаються цим питанням», - підкреслюється у повідомленні.