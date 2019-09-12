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    На Донбасі окупанти вчергове заборонили проїзд патрулям ОБСЄ

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    На Донбасі окупанти вчергове заборонили проїзд патрулям ОБСЄ

    ОБСЄ практично щодня інформує про перешкоджання пересуванню патрулів місії на окупованих територіях Донбасу

    Бойовики російських окупаційних військ у вівторок двічі відмовили спостерігачам СММ ОБСЄ у проїзді через блокпости на окупованій території Донеччини.

    Про це повідомляється в опублікованому у середу звіті СММ ОБСЄ.

    «На блокпості в н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) член збройних формувань знову відмовив патрулю місії у проїзді, посилаючись на «проведення робіт із розмінування в цьому районі», - йдеться у звіті.

    Крім того, на блокпості на захід від н. п. Верхньошироківське (непідконтрольний урядові, 29 км на північний схід від Маріуполя) озброєний бойовик знову відмовив патрулю місії у проїзді, посилаючись на «накази від командирів».

    Варто зазначити, що СММ ОБСЄ практично щодня інформує про перешкоджання пересуванню патрулів місії на окупованих територіях Донбасу.

    окупанти ОБСЄ розмінування
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