На Донбасі окупанти заборонили чоловікам призивного віку виїжджати в Росію



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Крім того, як повідомили в ГУР, бойовики запровадили інші обмеження громадянських прав для населення

Російська окупаційна адміністрація приховано заборонила виїзд на територію РФ всім чоловікам призивного віку, незалежно від їх громадянства та обставин, за яких вони опинились на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це 24 вересня повідомили в прес-центрі Міністерства оборони України з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«Крім того, запроваджено й інші обмеження громадянських прав для населення чоловічої статі. Зокрема, заборонено перебувати на лікуванні не за місцем прописки, або проживати більше трьох діб у інших населених пунктах без реєстрації т.зв. «правоохоронними органами», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що зазначені обмеження введено за вимогою російських слідчих та співробітників органів ФСБ РФ, які здійснюють розшук т.зв. військовослужбовців російсько-окупаційних військ, причетних до скоєння правопорушень і самовільного залишення місць служби.

«При цьому під зазначеним приводом вживаються комплексні заходи з виявлення осіб, які ухиляються від осіннього призову на військову службу у складі підрозділів з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ», - заявили в Міноборони України.