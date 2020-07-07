На Донбасі отримали поранення четверо українських військових



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Окупанти гатять із важкої зброї

Сьогодні, 7 липня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, і з озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії бойового зіткнення. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог на світанку застосував заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння на підступах до Новотошківського. На цій ділянці фронту противник більше ніж півтори години здійснював обстріли наших позицій з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм мінометів, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів», - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» загарбники з гранатометів різних систем та стрілецької зброї провокували українських захисників біля Старогнатівки і Водяного. Неподалік Богданівки окупанти вели вогонь з протитанкового ракетного комплексу, а поблизу Авдіївки двічі задіяли гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Українські захисники відповіли на усі вогневі провокації противника, змусивши агресора повернутись до дотримання режиму «тиші». Втрати противника уточнюються.

За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. «Їх оперативно доставлено до лікувального закладу та надано невідкладну допомогу лікарів. Стан здоров’я кожного українського захисника задовільний», - повідомили у штабі ООС.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, додали у штабі.

Як повідомлялося, за пів місяці Росією на Донбас доставлені близько 4,5 тис. пального та понад 20 вантажних автомобілів боєприпасів і майна військового призначення.