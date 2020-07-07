За пів місяця Росія перекинула на Донбас понад 20 вантажівок із боєприпасами



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РФ постачає окупаційним військам пальне, боєприпаси, техніку Фото ілюстративне

РФ постачає своїм військам на Донбасі пальне та зброю

Росія продовжує постачати окупаційним військам на території Донецької та Луганської областей озброєння, боєприпаси, пально-мастильні матеріали та інше військове майно через неконтрольовані Україною ділянки кордону. Про це повідомив сьогодні під час брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням на дані Головного управління розвідки.

Зокрема, з 15 червня ц.р. до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ доставлені близько 4,5 тис. пального та понад 20 вантажних автомобілів боєприпасів і майна військового призначення.

Крім того, окремими колонами була переміщена броньована техніка, відновлена на ремонтних заводах російського військово-промислового комплексу.

Як повідомлялося, у Донецькій області відновив роботу контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) Новотроїцьке. Туди прибув перший автомобіль з тимчасово непідконтрольної території.

За минулу добу внаслідок придушення обстрілів російських окупаційних військ, українські військовослужбовці ліквідували вісьмох бойовиків. Ще одного з них було поранено.