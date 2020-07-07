Українські військові за добу ліквідували вісьмох бойовиків



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Збройні сили також знищили один бліндаж та дві самохідні артилерійські установки окупаційних військ

За минулу добу внаслідок придушення обстрілів російських окупаційних військ, українські військовослужбовці ліквідували вісьмох бойовиків. Ще одного з них було поранено.

Про це повідомляє пресслужба штабу Операції Об'єднаних сил.

За даними української розвідки, захисники вогнем у відповідь також знищили один бліндаж та дві самохідні артилерійські установки окупаційних військ. Вони знаходилися на вогневих позиціях противника із суттєвим порушенням лінії відведення згідно з меморандумом та комплексом заходів з виконання мінських домовленостей.

У штабі ООС зазначають, що після суттєвих втрат бойовиків в підрозділах окупаційних військ РФ спостерігається погіршення морально-психологічного стану.

Напередодні повідомлялося, що бойовики на Донбасі застосували артилерію, один військовий постраждав.