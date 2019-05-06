На Донбасі під час бою з диверсантами зник український військовий



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В ході бою поблизу села Миколаївка один з українських воїнів зник

Тіло українського військовослужбовця може знаходитись у морзі одного з міст на окупованій території

В районі операції Об’єднаних сил під час бою з диверсантами кілька днів тому зник український військовослужбовець.

Про це у неділю повідомляє командування морської піхоти ВМС України у Facebook.

«Днями під прикриттям туману, з метою здобуття більш вигідного для себе положення, противник намагався непомітно подолати смугу забезпечення навпроти наших позицій поблизу села Миколаївка. Наші побратими, які в цей час несли бойове чергування на спостережному посту, вчасно помітили переміщення противника та відкрили по ворогу вогонь, примусивши його до відступу. В цей час на допомогу морпіхам підійшла резервна група, яка почала переслідувати ворога. Для прикриття відступаючих диверсантів противник розпочав обстріл нашої групи з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В ході бою один з наших воїнів зник», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в районі негайно розпочала роботу група пошуку та евакуації. Крім того, командування бригади морської піхоти звернулося до міжнародних спостерігачів щодо встановлення режиму припинення вогню на цій ділянці. Однак ворог на поступки не пішов та продовжував обстріли, тим самим завадивши провести ретельний пошук зниклого бійця, підкреслили в командуванні морської піхоти.

Водночас у неділю стало відомо, що тіло українського військовослужбовця може знаходитись у морзі одного з міст на окупованій території, поінформували в командуванні.

«На даний час ми вживаємо усіх заходів щодо ідентифікації загиблої особи та, в разі підтвердження інформації, повернення тіла нашого побратима», - резюмується у повідомленні.